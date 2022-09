Kolejny Polak w Barcelonie? "Lewy" miał polecić klubowi kolegę z kadry!

Paweł Czechowski La Liga

Dopiero co przyzwyczailiśmy się do myśli o pierwszym w historii Polaku w szeregach piłkarskiej sekcji FC Barcelona, a być może niebawem dołączy do niego i drugi "Biało-Czerwony". Włoskie media podały bowiem właśnie bardzo interesującą informację - otóż Robert Lewandowski... miał podobno zarekomendować "Blaugranie" zakontraktowanie Jakuba Kiwiora, świetnie spisującego się ostatnio zarówno w kadrze, jak i w Spezii.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Jakub Kiwior razem w FC Barcelona? Dla polskich kibiców byłby to niezwykły scenariusz / Andrzej Iwanczuki/REPORTER / East News