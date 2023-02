Problemy zdrowotne Hiszpana mocno zmartwiły kibiców "Dumy Katalonii". Trudno się temu dziwić, wszak 20-latek to jedno z najmocniejszych ogniw drużyny. W ostatnim ligowym meczu Barcelony z Villarrealem to właśnie on po asyście Lewandowskiego strzelił jedynego gola na wagę zwycięstwa. Zresztą w tym samym meczu stworzył też stuprocentową sytuację Polakowi, ale ten nie zdołał jej wykorzystać.