Alejandro Balde wrócił ze zgrupowania kadry z przeciążeniem mięśniowym. Ból głowy Xaviego

Tych parę słów z dziennikarzem wymienił na lotnisku w Barcelonie, bo został wycofany ze zgrupowania kadry narodowej. Choć uspokajał swoich fanów, to nie oznacza to, że od razu będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza w klubie. Choć "Mundo Deportivo" nie wyklucza, że zagra już przeciwko Athletikowi (22 października), to "Sport" twierdzi, że będzie musiał poczekać do starć z Szachtarem Donieck lub Realem Madryt (odpowiednio 25 i 28 października). Najważniejsze jest, że mięsień został tylko przeciążony, a nie naderwany. Selekcjoner de la Fuente "zwolnił" go tylko z ostrożności.