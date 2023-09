Kolejne kłopoty Realu Madryt. Kluczowy piłkarz wypada, a przed nimi hity

Real Madryt w tym sezonie ma pecha. Kolejny kluczowy piłkarz z kontuzją

Mecz siódmej kolejki ligi hiszpańskiej, choć wygrany, przyniósł kolejną złą wiadomość dla Realu Madryt. W pierwszej połowie tego spotkania kontuzji mięśniowej nabawił się David Alaba. Austriak od początku sezonu był mocno eksploatowany przez swoich trenerów - zarówno w klubie, jak i w reprezentacji. Do tej pory rozegrał on 94% wszystkich możliwych minut. Wszystko wskazuje na to, że teraz czeka go dłuższa przerwa w grze.