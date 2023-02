FC Barcelona walczy jak może o pełne ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej - nie dziwi więc, że sięga po różne sposoby, by docierać do fanów piłki nożnej na całym świecie. Jednym z oczek w głowie Katalończyków są Stany Zjednoczone, które są naturalnie bardzo chłonnym komercyjnie rynkiem.

"El Clasico" wróci do USA? Na Barcelonę ma czekać za oceanem nie tylko Real...

To jednak nie wszystko, bo za Atlantykiem miałoby dojść również do ponownego starcia "Barcy" z Juventusem. Tournée zostałoby uzupełnione trzecim meczem, na razie z nieznanym jeszcze rywalem, choć trwają przymiarki do tego, aby mogła to być drużyna Paris Saint-Germain.