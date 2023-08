Kolejna gwiazda w Arabii? Do końca liczy jednak na transfer do Barcelony

W efekcie został wypożyczony do Chelsea, ale zawodził tak jak cały londyński zespół. Już w debiucie dostał czerwoną kartkę. Później w 16 meczach zdobył cztery gole. Mauricio Pochettino, nowy trener Chelsea uznał, że Felix nie pasuje mu do koncepcji i Portugalczyk wrócił do Atletico. Wrócił jednak tylko teoretycznie, bo zdaje sobie sprawę, że nie ma tam szans na grę, dopóki trenerem jest Simeone. Spotkała go też niemiła niespodzianka, bo okazało się, że jego numer na koszulce (7) przejął Antoine Griezmann.