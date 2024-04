Kolega Lewandowskiego pod ostrzałem. Ostra reakcja. Posypały się wyzwiska

La Liga. Napisał, że Pedri to zmarnowany talent

- cała Barcelona wie, co on i jego brat robią nocą

Nie trzeba było długo czekać, by na tę litanię odpowiedział także wywołany do tablicy brat piłkarza.

La Liga. Brat Pedriego odpowiedział adwersarzowi

"Po pierwsze, gdybyśmy mieli tak wychodzić, to jesteśmy w odpowiednim wieku. Jesteśmy młodzi i przede wszystkim jesteśmy ludźmi!! A po drugie, oczywiście, że robimy różne rzeczy, zwykle trzymamy się diety, oglądamy piłkę nożną, myjemy zęby i śpimy. Może o to ci chodzi..." - przyznał Fernando Gonzalez.

"Na razie za wszystko jest krytykowany, ale ja go znam najlepiej i jestem pewny, że przy jego podejściu do pracy i poświęceniu życie postawi go na miejscu, które mu się należy, to tylko kwestia czasu" - napisał.