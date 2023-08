Kolega Lewandowskiego nie gryzł się w język, uderzył w sędziów. "To hańba"

Robert Lewandowski i jego drużyna nie będą zbyt miło wspominać niedzielnego spotkania z Getafe . Blaugrana nie była w stanie sforsować defensywy gospodarzy, przez co zgubiła pierwsze punkty w nowym sezonie 2023/24. Widowisko na Coliseum Alfonso Perez było naznaczone wieloma kontrowersjami, a piłkarze obu drużyn, zamiast na grze, skupiali się na wzajemnych przytykach i kuriozalnych atakach.

Finalnie, obie drużyny kończyły ten mecz w dziesięciu. Najpierw czerwoną kartkę otrzymał Raphinha , który uderzył łokciem jednego z piłkarzy Getafe . W drugiej odsłonie kolejną żółtą kartkę obejrzał Jaime Mata , przez co siły na boisku się wyrównały.

Dodał, że przez jakiś czas grali o jednego zawodnika mniej, przez co byli zmuszeni zarówno do zmiany styl, jak i założeń na ten mecz. Niemiecki golkiper zaskoczył dziennikarzy, podkreślając, że podopieczni Jose Bordalasa dobrze się bronili, przez co formacja ofensywna "Dumy Katalonii" nie mogła rozstrzygnąć tego starcia na swoją korzyść.