Kolega Lewandowskiego dostaje lekcję życia. Trudno uwierzyć, co robi

Gavi przyłapany na ulicach Barcelony. Uczy się jeździć

"Diario Sport" opublikował nawet amatorskie nagranie z TikToka na ktorym widać, jak Gavi uczy się poruszać po ulicach Barcelony popularną "L-ką" , czyli samochodem do nauki jazdy.

Jak podkreśla portal cuatro.com, Gavi bardzo chroni swoją prywatność i dziennikarze nie są specjalnie zaznajomieni z detalami z jego życia pozaboiskowego. Jednak już wcześniej było wiadomo, że młody hiszpański pomocnik mieszkał niedaleko centrum treningowego Barcelony i na zajęcia drużyny Xaviego Hernandeza przybywał do tej pory najczęściej... pieszo. Kontrastowało to w ciekawy sposób z widokiem luksusowych samochodów, którymi poruszali się jego koledzy z zespołu. A dla kibiców było pewnym sygnałem, że Gavi to niemal "chłopak z sąsiedztwa", z którym tym łatwiej było im się utożsamiać.