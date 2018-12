W drugim półfinale klubowych mistrzostw świata Kashima Antlers gra z Realem Madryt, który broni trofeum, w Abu Zabi. Turniej odbywa się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Real, który wygrał europejską Ligę Mistrzów, triumfował w klubowych MŚ w dwóch poprzednich edycjach.

Japoński zespół to zwycięzcą azjatyckiej Champions League.

Na początku środowego meczu niespodziewanie groźniej było pod bramką "Królewskich". Już w drugiej minucie z narożnika pola karnego strzelał Serginho, ale Thibaut Courtois sparował piłkę na rzut rożny. Po kornerze trzech zawodników japońskiego zespołu nie doszło do dobrze dośrodkowanej piłki i ta wyszła na aut bramkowy.

Hiszpańska drużyna pierwszy strzał oddała w 11. minucie, kiedy Karim Benzema przymierzył z narożnika pola karnego, ale Sun-Tae Kwoun był na posterunku.

W 26. minucie przed szansą stanął Shoma Doi, który dostał prostopadłe podanie, ale sytuację zażegnał Courtois, który wyszedł z bramki i obronił strzał rywala.

Chwilę później Real przeprowadził akcję - Luka Modrić podał do Garetha Bale'a, który przełożył sobie piłkę z prawej nogi na lewą, ale jego uderzenie zostało zablokowane przez Gena Shojiego.

"Królewscy" prowadzenie objęli w 44. minucie. Bale wymienił piłkę z Marcelo, a następnie będąc w polu karnym strzelił precyzyjnie przy długim słupku, nie dając szans bramkarzowi Kashimy.

Cztery minuty po zmienia stron mogło być już 2-0 dla Realu. Toni Kroos zagrał świetną prostopadłą piłkę w kierunku Bale'a, który dośrodkował spod linii końcowej. Piłka przeszła wzdłuż bramki i trafiła do Benzemy, Francuz oddał natychmiastowy strzał, ale futbolówkę z linii bramkowej wybił Shuto Yamamoto.

W 53. minucie piłkarze Kashimy popełnili katastrofalny błąd. Yamamoto wycofał piłkę spod linii bocznej pod własne pole karne do Seung-Hyun Junga, który zagrał do... Bale'a. Walijczyk wpadł w "16", minął Sun-Tae i mimo dość ostrego kąta skierował piłkę do siatki.

Dwie minuty później było już 3-0, a Bale zaliczył hat-tricka. Z prawej strony piłkę wrzucił Lucas Vazquez, Luka Modrić nie trafił w nią dobrze, ale do futbolówki dopadł jeszcze Marcelo. Brazylijczyk będący przed polem karnym miał mnóstwo czasu, żeby wybrać odpowiedni wariant i zdecydował się na podanie w "16" do Bale'a, który przymierzył lewą nogą w górny róg bramki.

Walijczyk nie dostał szansy na powiększenie dorobku bramkowego, ponieważ po godzinie został zastąpiony przez Marca Asensio.



W pierwszym półfinale doszło do sensacji. Gospodarze klubowych mistrzostw świata - Al-Ain FC - pokonali zdobywcę Copa Libertadores - River Plate Buenos Aires 5-4 w rzutach karnych. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 2-2.

Finał tegorocznej edycji zaplanowano na 22 grudnia w Abu Zabi.

Zdjęcie Gareth Bale był najlpeszym piłkarzem w półfinale KMŚ / PAP/EPA

Wyniki i program klubowych MŚ w piłce nożnej:

baraż - 12 grudnia (Al-Ajn):

Al-Ain FC - Team Wellington FC 3-3 (1-3, 3-3, 3-3), karne 4-3

ćwierćfinały - 15 grudnia (Al-Ajn):

nr 1: Al-Ain FC - Esperance Tunis 3-0 (0-2)

nr 2: Kashima Antlers - CD Guadalajara 3-2 (0-1)

mecz o 5. miejsce - 18 grudnia (Al-Ajn):

Esperance Tunis - CD Guadalajara 1-1 (1-1), karne 6-5

półfinały:

River Plate Buenos Aires (Ameryka Płd.) - Al-Ain FC (gospodarz, ZEA) 2-2 (2-1, 2-2, 2-2), karne 4-5

Kashima Antlers - Real Madryt 0-3 (0-1). Raport meczowy - mecz trwa

Bramki: 0-1 Bale (44.), 0-2 Bale (53.), 0-3 Bale (55.).



o 3. miejsce i finał: 22 grudnia, Abu Zabi