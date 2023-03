Kluczowy gracz pożegna Barcelonę po jednym sezonie? Szejkowie myślą o hicie

Andreas Christensen to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci w zespole prowadzonym przez Xaviego Hernandeza - Duńczyk regularnie występuje w barwach FC Barcelona i stanowi ważny punkt defensywy "Dumy Katalonii". Wygląda jednak na to, że... już po jednym sezonie mógłby on pożegnać się z "Barcą" i powrócić do Premier League. Potencjalni nabywcy zawodnika z pewnością byliby zaś w stanie sypnąć na jego transfer niemałym groszem...