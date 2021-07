Kluczowe spotkanie w sprawie Messiego. Co dalej z Argentyńczykiem?

Primera Division

Leo Messi już drugi dzień jest formalnie bezrobotnym zawodnikiem. FC Barcelona wciąż walczy o to, aby podpisać nowy kontrakt z argentyńską gwiazdą, a do kluczowego spotkania ma dojść w piątek. Wtedy bowiem do rozmów usiądą zwierzchnik "Dumy Katalonii" Joan Laporta oraz prezes LaLiga - Javier Tebas.

