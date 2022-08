Klub "Lewego" ma nóż na gardle. Ucieka mu bezcenny czas

Paweł Czechowski La Liga

FC Barcelona ma coraz mniej czasu na sprzedanie wszystkich niechcianych zawodników - tak naprawdę na dopięcie transferów zostało zaledwie kilkadziesiąt godzin. Dlaczego to tak istotne, by zamknąć wszelkie transakcje jak najszybciej? Odpowiedź jest prosta - "Barca", która z trudem zarejestrowała swoje nowe nabytki, może mieć w dalszej perspektywie poważne problemy, by mieścić się dalej w limitach finansowych La Ligi... Co więc może zrobić drużyna Roberta Lewandowskiego?

Zdjęcie Piłkarze FC Barcelona po triumfie w Pucharze Gampera. Dla niektórych graczy obecnych na zdjęciu będzie to ostatnie trofeum wywalczone z "Blaugraną"... / Pau BARRENA / AFP / AFP