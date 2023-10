Kłopoty Roberta Lewandowskiego, sytuacja pogorszona. Konkurencja nie śpi

Zakończyła się dziewiąta i zarazem ostatnia przed przerwą na mecze reprezentacji kolejka ligi hiszpańskiej. Była to zarazem jedna z kilku, w których kibice nie zobaczą Roberta Lewandowskiego. Polak w środę skręcił kostkę po ostrym faulu Davida Darmo z FC Porto na Estadio do Dragao. W kolejnych dwóch seriach gier FC Barcelona zagra u siebie z Athletikiem i Realem Madryt. Nie ma pewności, że polski snajper wróci do zdrowia na El Clasico.

Lewandowski ma w dorobku pięć trafień, tyle samo co Alvaro Morata, Takefusa Kubo, Bryan Zaragoza i Joselu. Z tej grupy czwórki zawodników pierwsza dwójka nie polepszyła w weekend swoich statystyk, w przeciwieństwie do ostatnich z wymienionych. 22-letni Zaragoza wyprowadził Granadę na dwubramkowe prowadzenie nad Barceloną ( mecz zakończył się remisem 2:2 ), a Hiszpan wypożyczony z Espanyolu do "Królewskich" dołożył cegiełkę do wspomnianego okazałego triumfu nad Osasuną.