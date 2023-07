FC Barcelona otrzymała ultimatum w sprawie Vitora Roque. Mają 24 godziny

Turek to jednak nie jedyny utalentowany piłkarz, którego chce Barcelona. Głośno jest także w temacie 18-letniego napastnika Vitora Roque, który robi furorę w barwach Athletico Paranense (jak do tej pory zagrał w 66 meczach i strzelił 22 gole). W miniony wtorek Fabrizio Romano podał nawet, że oba kluby doszły już do porozumienia i zawodnik w styczniu 2024 roku przenesie się do stolicy Katalonii. Według planu miałby nabrać doświadczenia u boku Roberta Lewandowskiego, a następnie samemu wejść w jego buty, stając się podstawowym napastnikiem "Barcy". Okazuje się jednak, że w tym planie pojawił się pewien szkopuł.