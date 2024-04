Klęska Barcelony z Realem, gwiazdor nie bierze jeńców. Grzmi o "hańbie" dla piłki

To wstyd dla piłki nożnej, brakuje mi słów

La Liga. Marc-Andre ter Stegen o postawie Barcelony

"Jest tyle pieniędzy na świecie, a nie są wydawane na to co najważniejsze. Nie rozumiem, czemu nie mogą zostać przeznaczone na technologię, która jest w innych ligach " - dodał.

Bramkarz "Dumy Katalonii" odniósł się także do sytuacji z rzutem karnym, kiedy Pau Cubarsi powstrzymywał Vazqueza.

"Wszystko rozwijało się po naszej myśli, ale nie udało nam się zdobyć trzech punktów. Musimy spojrzeć na siebie , nie prezentowaliśmy się odpowiednio w defensywie, chociaż postawa sędziego też miała na to wpływ" - powiedział ter Stegen .

"Nie mieliśmy cierpliwości i kontroli, gdy wynik był na naszą korzyść, a oni zawsze potrafią znaleźć okazje po strzałach z dowolnego miejsca. Brak charakteru w El Clasico, jak przez cały sezon? To dobre pytanie. Myślę, że to jest wynikiem kumulacji wielu rzeczy, nie byliśmy na takim poziomie, jaki powinniśmy byli pokazać, co odbiera nam punkty" - dodał.