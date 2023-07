Klamka zapadła, kluczowe wieści dla Lewandowskiego. Jego trener już wie

FC Barcelona ze sporymi problemami rozpoczęła swoje przedsezonowe tournée po USA - jeśli można powiedzieć, że w ogóle rozpoczęła, bo pierwszy akt wyprawy za Atlantyk został de facto... całkowicie odwołany. Mecz "Blaugrany" z Juventusem nie odbył się z powodu fali zachorowań na wirusowe zapalenie żołądka i jelit wśród piłkarzy , a próby przełożenia starcia spełzły na niczym z powodu, co ciekawe, koncertu Taylor Swift .

"Barca" sposobi się jednak już do kolejnej potyczki, czyli sparingu z londyńskim Arsenalem, a tymczasem zarząd klubu przykłada ogrom uwagi do przedłużenia kilku, częściowo niezwykle istotnych, kontraktów w klubie. Nowe światło na sprawę rzuciło ostatnio "Mundo Deportivo".

FC Barcelona działa ws. umów czterech zawodników. Na liście m.in. Dembele

Ponadto toczą się rozmowy w sprawie dwóch uzdolnionych i perspektywicznych zawodników: Alejandro Balde , który w trakcie poprzedniej kampanii zdołał wielokrotnie udowodnić swoją przydatność dla drużyny, oraz Lamine Yamala , ledwie 16-letniego gracza, który powoli powinien być wdrażany do pierwszej drużyny.

Najciekawsza jest sytuacja z bramkarzem Arnau Tenasem , który w zasadzie był bliski pożegnania z "Dumą Katalonii" - w jego sprawie nastąpił jednak swoisty reset i obie strony, klub oraz środowisko zawodnika, ponownie zasiadły do pertraktacji.

Xavi Hernandez spokojny o swoją przyszłość. Wie, kiedy nastąpi odnowienie jego kontraktu

Szkoleniowiec nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że jego kontrakt, ważny do końca czerwca 2024 roku, spotka się z prolongatą. 43-latek wie doskonale, że sprawa niebawem zostanie domknięta - wszystko jednak dokona się już po tym, jak sytuacja kadrowa się ustabilizuje...