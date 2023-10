Klamka zapadła. FC Barcelona zdecydowana na głośny transfer

Za czasów gry w Atletico Madryt 23-latek regularnie był krytykowany przez kibiców. Zarzucano mu brak odpowiedniego zaangażowania, a trudny charakter zawodnika stanowił prawdziwe utrapienie dla Diego Simeone. Panowie wdali się nawet w konflikt, który eskalował do tego stopnia, że Joao Felix nie wyobrażał sobie dalszej gry dla "Los Colchoneros". Zdążył również podpaść fanom. W jednym z wywiadów stwierdził, że jego marzeniem jest gra dla Barcelony. Uchylił sobie wówczas nieco furtkę do przyszłego transferu. Doszło do tego, że fani regularnie wygwizdywali go, ilekroć ruszał do rozgrzewki.