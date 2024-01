Klamka zapadła, decyzja na ostatniej prostej. Barcelona była bez wyjścia?

W międzyczasie do tego "Duma Katalonii" ogłosiła oficjalnie, że we wspominanej już potyczce z Athletikiem poważnego urazu mięśniowego uda doznał Alejandro Balde , wcześniej regularnie spędzający na murawie po 90 minut w kolejnych starciach.

29 stycznia młody futbolista udał się do Finlandii, gdzie ma przejść operację i wszystko wskazuje na to, że nie obejrzymy go w akcji aż do końca kampanii 2023/2024. To oczywiście wielki pech i dla Balde i dla "Barcy", ale jednocześnie wciąż urzędujący mistrzowie Hiszpanii w takich właśnie okolicznościach otrzymali mimo wszystko szansę na wykonanie ciekawego manewru.