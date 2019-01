Kiko Casilla po raz drugi odszedł z Realu Madryt. Tym razem 32-letni bramkarz po raz pierwszy zagra poza Hiszpanią, a jego nowym klubem została drużyna Mateusza Klicha, Leeds United.

Golkiper jest wychowankiem "Królewskich", ale po raz pierwszy odszedł z klubu zanim doczekał się debiutu w pierwszej drużynie. Po kilku sezonach w Espanyolu oraz na wypożyczeniu w innych hiszpańskich ekipach, Casilla wrócił do Realu, gdzie był zmiennikiem Keylora Navasa.

Po przyjściu do Realu Thibauta Courtoisa 32-letni bramkarz spadł w hierarchii dopiero na trzecią pozycję i postanowił ponownie opuścić Real. Jego nowym klubem zostało walczące o awans do Premier League Leeds United, w którym występuje reprezentant Polski Mateusz Klich. Transfer bramkarza do Leeds był darmowy.



Bramkarz podpisał z klubem długi kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2023 roku. Dotychczasową "jedynką" w drużynie Marcelo Bielsy był 22-letni Bailey Peacock-Farrell, reprezentant Irlandii Północnej.

Leeds zajmuje pierwszą pozycję w Championship. Po 27 kolejkach ma 4 punkty przewagi nad wiceliderem, Sheffield United.

