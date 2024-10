Po kilku tygodniach sportowej emerytury Wojciech Szczęsny wznowił treningi i dołączył do klubu FC Barcelona. Polak został ogłoszony nowym bramkarzem katalońskiego zespołu w środowe popołudnie 2 października , a w "Dumie Katalonii" będzie grał z numerem 25. Kontuzja dotychczas podstawowego bramkarza - Marca-Andre ter Stegena sprawiła, że w Barcelonie poza Robertem Lewandowskim występować będzie też Szczęsny.

Przed podpisaniem kontraktu (obowiązuje do końca sezonu 2024/25) w zespole FC Barcelona Wojciech Szczęsny przez siedem sezonów reprezentował barwy Juventusu Turyn. Wcześniej Polak grał w takich zespołach jak: AS Roma, Arsenal Londyn czy Legia Warszawa.

Wojciech Szczęsny w klubie FC Barcelona. Kiedy pierwszy mecz? Z kim zagra w debiucie [możliwa data i godzina]

Wojciech Szczęsny do Barcelony przybył w poniedziałek 30 września, by przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu. Polak z trybun miał okazję oglądać mecz nowych kolegów z drużyny we wtorek 1 października. Wtedy FC Barcelona zmierzyła się w starciu fazy ligowej Ligi Mistrzów z ekipą Young Boys Berno, a "Blaugrana" triumfowała aż 5:0, a dwie bramki zdobył Robert Lewandowski.