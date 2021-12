Nie ma wątpliwości, że Karim Benzema to gracz, bez którego nie może obyć się Carlo Ancelotti i Real Madryt - napastnik ten zdobywa gola za golem i rzadko schodzi po ostatnim gwizdku do szatni bez wcześniejszego polepszenia swojej statystyki strzeleckiej. Fakt, że kontuzja zmusiła go do przedwczesnego opuszczenia murawy w trakcie starcia ligowego z Realem Sociedad, z całą pewnością wywołał wśród "Los Blancos" niemałe obawy.

Benzema już po kilkunastu minutach gry zasygnalizował kłopoty ze ścięgnem w lewym udzie i tym razem nie był w stanie przezwyciężyć bólu z tym związanego - dokładnie w 17. minucie potyczki został zastąpiony przez Lukę Jovicia, który wykorzystał swoją szansę i nie tylko w drugiej połowie asystował przy trafieniu Viniciusa Juniora, ale również sam zdobył gola. Ostatecznie "Królewscy" pokonali swoich oponentów z Kraju Basków 2-0.





Primera Division. Dobre wieści po badaniach: Karim Benzema nie będzie długo pauzować

Oczywiście wkrótce potem Karim Benzema został wysłany na dokładniejsze badania, które miały określić, jak długo reprezentant Francji może pauzować. Zapowiadało się na dłuższy rozbrat z futbolem i całkiem poważną kontuzję, natomiast dokładniejsza obserwacja problemu pozwoliła stwierdzić, że kłopoty zdrowotne piłkarza nie są aż tak wielkie i być może - jak informuje "Marca" - uda mu się powrócić do pełni sił już w ciągu tygodnia.



To jednak oznacza, że gracz tak czy inaczej nie wystąpi przeciwko mediolańskiemu Interowi w Lidze Mistrzów - mecz ten jest zaplanowany na 7 grudnia, a to będzie dla Benzemy zdecydowanie zbyt wcześnie, aby myśleć nawet o wejściu z ławki. Wszystko wskazuje na to, że zamiast niego w pierwszym składzie zobaczymy Lukę Jovicia, który poniekąd zostanie w ten sposób wynagrodzone za swoją postawę przeciwko Realowi Sociedad.



Primera Division. Karim Benzema będzie gotów na wielkie starcie z Atletico?

Najważniejsze jest jednak to, czy Karim Benzema będzie gotów na hitowy mecz Primera Division - derby Madrytu z Atletico, które odbędą się 12 grudnia. Mecz jest prestiżowy nie tylko ze względu na sąsiedzką rywalizację obu zespołów, ale także przez fakt, że oba kluby są kandydatami do mistrzostwa Hiszpanii.



Przewaga Realu nad "Los Rojiblancos" jest całkiem spora, bo dziesięciopunktowa, ale to zapewne tylko zmotywuje podopiecznych Diego Simeone do walki o komplet punktów, by nadgonić do liderujących "Królewskich". Mocny atak - z Karimem Benzemą - z pewnością przyda się więc ekipie Ancelottiego.



PaCze



