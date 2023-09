Kibice są wściekli po tych słowach gwiazdora. "Nie chcemy cię już"

Kepa Arrizabalaga od początku nie ukrywa, że bardzo cieszy się z dołączenia do Realu Madryt . Hiszpański golkiper spędzi na Santiago Bernabeu nadchodzący sezon i będzie zastępcą kontuzjowanego Thibaut Courtois .

Jednak po upływie sezonu Arrizabalaga ma wrócić z wypożyczenia do Chelsea FC. Niewykluczone, że hiszpański bramkarz nie będzie jednak kontynuował swojej kariery na Stamford Bridge. Kibice stołecznych " The Blues " są oburzeni słowami, które wygłosił zawodnik.

Gdy w ostatnich sezonach Chelsea mierzyła się na Santiago Bernabeu z Realem Madryt, będąc już w środku, zawsze skręcałem w lewo, do szatni gości. Nie mogłem się doczekać, aż skręcę w prawo, do szatni gospodarzy

Kibice Chelsea są wściekli na słowa Arrizabalagi. Nie chcą jego powrotu do klubu

Bramkarz dał więc do zrozumienia, że już jako zawodnik Chelsea FC marzył o tym, aby dołączyć do Realu Madryt i myślał o tym nawet, mierząc się z " Królewskimi " w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów .

Kibice Chelsea na portalu "X" wściekli się na słowa bramkarza, który notabene wciąż jest zawodnikiem "The Blues" i ma wrócić do Londynu po zakończeniu bieżącego sezonu.

Kontrakt Kepy Arrizabalagi z Chelsea FC obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Możliwe, że działacze londyńskiego klubu i trener drużyny Mauricio Pochettino po tych słowach skreślą Hiszpana i przyszłego lata sprzedadzą go do innego klubu.