Kibice rywali chcą uderzyć w FC Barcelona! Taki protest szykują na czas meczu

Świat hiszpańskiej piłki niezmiennie żyje od dłuższego czasu " aferą Negreiry " - czyli rzekomym procederem, w ramach którego FC Barcelona miała opłacać byłego wiceszefa Komitetu Technicznego Sędziów, Jose Marię Enriqueza Negreirę, który w zamian za owo "wsparcie finansowe" miał przesyłać do klubu raporty dotyczące pracy arbitrów oraz młodych zawodników.

Jako pierwsza do afery postanowiła odnieść się Sevilla, która wezwała władze La Ligi i RFEF (hiszpańskiego związku piłkarskiego) do jak najszybszego wyjaśnienia sprawy. Potem dołączyły do niej i inne drużyny, a w ślad za apelami włodarzy poszły również i przytyki ze strony kibiców.