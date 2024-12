Kibice Realu w euforii. Barcelona "dopadnięta", a teraz jeszcze coś takiego! Oficjalny komunikat

Wobec słabszej formy Kyliana Mbappe absencja Viniciusa Juniora okazała się dla Realu Madryt dotkliwa. Bez niego ekipa z Santiago Bernabeu sięgnęła tylko po połowę możliwych do zdobycia punktów. Porażki z Liverpoolem (LM) i Athletikiem Bilbao tylko częściowo powetowali sobie zwycięstwem nad Getafe i Gironą.

Dzięki tej ostatniej wygranej zespół Carlo Ancelottiego ma wprawdzie dwa punkty straty do liderującej Barcelony, ale w rozegrał jeden mniej mecz. Znacznie gorzej wiedzie się "Królewskim" w Lidze Mistrzów . Trzy porażki na koncie przełożyły się na 24. lokatę w tabeli.

Vinicius Junior znowu na arenie LM. Dotychczasowa skuteczność? Średnio bramka na mecz

W kadrze na wtorkowe starcie z Atalantą w Bergamo znalazł się już Vinicius Junior . 24-latek wrócił do pełni sił po niespełna dwóch tygodniach, czyli tydzień wcześniej niż prognozowano. Kontuzja mięśniowa nie okazała się mniej poważna, jak pierwotnie przypuszczano.

Do Włoch leci z drużyną także Rodrygo, który spotkanie z Gironą opuścił z powodu drobnych kłopotów zdrowotnych, oraz Jude Bellingham (zszedł z murawy przed czasem). Do treningów jeszcze przed weekendem wrócił David Alaba, ale na jego dyspozycję meczową trzeba jednak jeszcze zaczekać. Do grona kontuzjowanych dołączył natomiast Ferland Mendy.