Ligue 1. Lionel Messi wygwizdany przed meczem PSG

Już przed meczem czuć było, że spora część trybun na Parc des Princes ma sporo zastrzeżeń co do ostatnich występów argentyńskiego mistrza świata. Spiker tradycyjnie przed rozpoczęciem spotkania odczytywał skład Paryżan i o ile przy nazwisku Kyliana Mbappe pojawiła się głośna owacja, tak już po chwili, kiedy pojawiło się nazwisko Messiego, to kibice "przywitali" go solidną porcją gwizdów. Może mieć to związek z frustracją fanów spowodowaną kolejnym zawodem w Lidze Mistrzów, gdzie PSG dosyć gładko odpadło po dwumeczu z Bayernem Monachium.

Zawodnicy PSG wspólnie udali się pod trybuny, by podziękować kibicom za doping, jak to ma miejsce w zasadzie po każdym z meczów. Tym razem wśród zabrakło jednak Argentyńczyka, a kamery dojrzały, że postanowił samodzielnie udać się do szatni. Także mowa ciała Messiego prezentowała się bardzo wymownie.

Jego kontrakt z PSG wygasa wraz z końcem sezonu i wciąż nie jest jasne, jaka przyszłość go czeka. Mało jest doniesień na temat ewentualnych rozmów w sprawie przedłużenia umowy, z lekkim przymrużeniem oka należy z kolei traktować raczej informacje o niebotycznych pieniądzach, jakie mają mu proponować kluby z Arabii Saudyjskiej. Coraz głośniej mówi się z kolei o jego ewentualnym powrocie do FC Barcelony.

W Barcelonie czekają na Messiego z otwartymi ramionami

Z pewnością można być przekonanym, że przynajmniej po stronie katalońskiego klubu jest spora chęć na podjęcie ponownej współpracy. Wprost zresztą powiedział o tym po wygranym meczu z Realem Madryt Sergi Roberto, strzelec jednego z goli . - Kto nie byłby gotowy na powrót Leo? Nie chcemy za dużo mówić na ten temat, bo nie my o tym decydujemy, ale jako zawodnicy, czekamy na niego z otwartymi ramionami. Nie rozumiem krytyki, jaka spada na niego w Paryżu. To wspaniały zawodnik i tutaj będziemy traktować go doskonale - stwierdził Hiszpan.

Lionel Messi trafił do PSG w 2021 roku. W tym czasie w 66 meczach zdobył 29 bramek i zanotował 32 asysty. Z Paryżami zdobył mistrzostwo i Superpuchar Francji.

