Kibice oburzeni zachowaniem Pique podczas meczu Barcelony. Wciekło nagranie

Oprac.: Katarzyna Pociecha La Liga

Gerard Pique nie cieszy się już wielką sympatią kibiców Barcelony. Wręcz przeciwnie, jest wygwizdywany i krytykowany. A swoim zachowaniem podczas ostatniego meczu z Villarrealem tylko dolał oliwy do ognia. W sieci umieszczono nagranie, na którym widać, w jaki sposób rozgrzewał się do wejścia na boisko. Fani "Dumy Katalonii" dopatrzyli się w jego postawie wyrazu lekceważenia. "To niedopuszczalne" - komentują.

Zdjęcie Zachowanie Gerarda Pique za linią boczną boiska w trakcie meczu Barcelona - Villareal oburzyło kibiców / twitter.com/RobertUtges / AFP