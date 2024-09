Piłkarze Barcelony po spotkaniu z Villarrealem byli zgodni i niemal to samo zdanie powtarzali jak mantrę - "Nie cieszę się z wyniku z powodu kontuzji Marca-Andre ter Stegena. "Duma Katalonii" rozbiła w niedzielę na wyjeździe "Żółtą Łódź Podwodną", ale mecz urazem okupił niemiecki golkipera.

Villarreal - FC Barcelona. Marc-Andre ter Stegen zniesiony z boiska na noszach

W doliczonym czasie pierwszej połowy kapitan Barcy bardzo pechowo lądował po wyskoku do jednego z dośrodkowań i padł na murawę . Inigo Martinez i Gerard Martin od razu wiedzieli, że doszło do koszmarnej kontuzji i natychmiast sygnalizowali konieczność zmiany. Zawodniczy znajdujący się najbliżej skrywali twarz w dłoniach, a sędzia błyskawicznie wezwał medyków z noszami.

Niemiec wyraźnie cierpiał i nie był w stanie opuścić boiska o własnych siłach. Zastąpił go Inaki Pena, który kilkukrotnie udanie interweniował, przyczyniając się w dużej mierze do wysokiego zwycięstwa 5:1. Prawdziwy popis dawał jednak w pierwszych 45 minutach Ter Stegen, co potęgowało fatalne odczucia po jego kontuzji.