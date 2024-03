Katastrofa Barcelony, media biją na alarm. Udało się tylko trzem graczom

Żadne protesty nic tu nie wskórały i tym samym "Los Blancos" zgubili w Walencji dwa "oczka" - a to otworzyło przed FC Barcelona szansę na zniwelowanie w tabeli różnicy między nią a zespołem z Santiago Bernabeu. Sposobność ta jednak nie została wykorzystana, bowiem "Blaugrana" zaledwie zremisowała bezbramkowo z Athletikiem Bilbao . To jednak nie była jeszcze najgorsza wieść dla urzędujących mistrzów kraju.

FC Barcelona zmaga się z plagą kontuzji. Klub ma tylko trzy pewne punkty

Pozostała dwójka to Fermin Lopez, który ostatnio najczęściej wchodzi jednak z ławki, więc też bywa stosownie mniej narażony, oraz Ilkay Gundogan, którego można uznać wręcz za "żelazny punkt" drużyny. W obecnym sezonie rozegrał on już dokładnie 39 oficjalnych spotkań, bardzo często występując od pierwszego do ostatniego gwizdka. Od lata ominął on jedynie na dobrą sprawę... grudniowy sparing z Clubem America.