FC Barcelona w sobotę dokonała rzeczy niezwykłej: przez 80 minut grała bardzo słabo i przegrywała 0:2 z Celtą Vigo w meczu 6. kolejki hiszpańskiej LaLiga EA Sports. Oznaki poprawy stylu zaczęły przychodzić po upływie godziny gry, jednak konkrety przyszły dopiero w końcówce. Od 81. do 88. minuty gospodarze trafili do siatki trzy razy ( dublet Roberta Lewandowskiego i gol Joao Cancelo) i zapewnili sobie trzy punkty.

Katalońskie media zareagowały na odrobienie strat bardzo ciepłymi słowami w kierunku zespołu. "Mistrzowska remontada" - napisał Joan Poqui z "Mundo Deportivo", nawiązując do tego, że to "Blaugrana" broni tytułu ligowego. "Barcelona pokazała jak wygrywać i jest w tym momencie liderem, a stadion na wzgórzu Montjuic przeżył swój pierwszy wielki wieczór . Wydawało się, że rezultat 0:2 jest ostateczny, ale gol Lewandowskiego na 1:2 popchnął kibiców i drużynę w stronę 'powrotu'" - czytamy.

Magiczna noc na magicznym wzgórzu. Esktaza. Wygrywanie 5:0 jest w porządku, ale robienie tego mimo przegrywania 0:2 jest potwierdzeniem tego, kim jesteś i kim - mimo że to kosztuje - nie powinieneś przestać być

Trzeba przyznać, że dziennikarze nie zamknęli oczu na problemy, jakie miała Barcelona. "Zespół Xaviego nie był w stanie czytać dobrze gry. Brakowało rytmu, szybkości, intensywności, ruchów, energii, pasji, pożądania i wszystkiego, co może być synonimem wyżej wymienionych. Trener był ostrożny po łącznym 10:0 w dwóch ostatnich meczach i miał rację. Wszystko jest do zrobienia, wszystko jest możliwe, kiedy tylko zespół chce to zrobić" - podkreślił Ivan San Antonio ze "Sportu".