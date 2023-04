Katalońskie media już pewne. Przyszłość Lionela Messiego przesądzona

Od lipca 2023 roku Lionel Messi stanie się wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt z PSG dobiegnie końca, więc będzie on mógł przejść do swojego macierzystego klubu za darmo. Według " Catalunya Radio " Argentyńczyk jest zdecydowany właśnie na taki ruch .

Media nie mają wątpliwości, że Argentyńczyk i klub ze stolicy Katalonii doszli już do porozumienia i optymistycznie podchodzą do kwestii letniego transferu. Swoją decyzję argentyński gwiazdor miał przekazać Jordiemu Albie i Sergio Busquetsowi, z którymi spotkał się w Barcelonie w zeszły weekend. Hiszpańscy piłkarze, którzy również są legendami FC Barcelona, o wiele przychylniej podchodziliby do pozostania w klubie, jeśli powrót Messiego dojdzie do skutku.