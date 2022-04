Kataloński "Sport" podał warunki transferu Lewandowskiego do Barcelony

W dużym, czołówkowym tekście barceloński "Sport" zajął się oceną prawdopodobieństwa przenosin Polaka na Camp Nou tego lata. Jego dziennikarze twierdzą, że Barcelona czeka na wyniki ostatnich rozmów agenta Lewandowskiego z Bayernem Monachium w sprawie przedłużenia wygasającego w czerwcu 2023 roku kontraktu.

Wiadomo, że Bawarczycy chcą przedłużyć umowę tylko o rok. 33-letni Lewandowski chce na trzy lata. Twierdzi, że co najmniej do 38. roku życia może grać na najwyższym poziomie. I zarabiać tyle co teraz - ponad 20 mln euro rocznie. Szefowie Bayernu są innego zdania.

Według "Sportu" Barcelona jest gotowa zatrudnić Lewandowskiego na trzy sezony. Ale chciałaby go u siebie już tego lata. Bayern może się na to nie zgodzić, ma umowę z Polakiem ważną jeszcze 15 miesięcy. "Lewandowski musiałby publicznie poprosić Bawarczyków o pozwolenie na transfer do Barcelony" - pisze "Sport". "Polak musi podjąć wysiłek, by opuścić Bayern tego lata. Inaczej o transfer na Camp Nou będzie ekstremalnie trudno".

Zdjęcie Mecz charytatywny między Lechią, a Szachtarem już dzisiaj

