Mimo wielu słów krytyki, w niedzielnym meczu Osasuna Pampeluna - FC Barcelona Robert Lewandowski pokazał się z bardzo dobrej strony. Wielokrotnie mierzył się w pojedynkach fizycznych z defensorami gospodarzy, a jeden z nich doprowadził do odgwizdania rzutu karnego, którego Polak pewnie zamienił na bramkę na wagę zwycięstwa dla "Dumy Katalonii". Sęk w tym, że tak naprawdę "jedenastki" być nie powinno.

Robert Lewandowski wywalczył rzut karny. FC Barcelona znów wygrywa

Do wspomnianej sytuacji doszło w 83. minucie spotkania, gdy do wbiegającego w pole karne Roberta Lewandowskiego została dośrodkowana piłka. Polak bardzo ładnie przyjął ją klatką piersiową, wypuszczając ją nieco do przodu. W tym momencie kapitan reprezentacji polski został delikatnie złapany za rękę przez Alejandro Catena, upadając tym samym na murawę.