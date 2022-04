Karim Benzema zmarnował dwa rzuty karne w ciągu pięciu minut

Primera Division

Trudno uwierzyć w to, co w środowy wieczór, zrobił Karim Benzema. Francuski napastnik Realu Madryt zmarnował dwa rzuty karne na przestrzeni pięciu minut. Mimo to "Królewscy" wygrali wyjazdowe spotkanie z Osasuną Pampeluna 3-1.

Zdjęcie Karim Benzema / Getty Images