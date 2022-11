Karim Benzema wciąż kontuzjowany, niepokój przed mundialem

- Karim wciąż nie czuje się najlepiej. W piątek pojawił się na treningu, ale ból uda powrócił , choć wydawało się, że wszystko jest w porządku. Dlatego nie będzie dostępny do gry w spotkaniu z Rayo Vallecano - powiedział trener Realu Madryt Carlo Ancelotti.

Nie wiadomo, czy francuski napastnik wróci do gry również na czwartkowe spotkanie z Cadiz. Benzema jest oszczędzany, bo liczy na powrót do formy przed mistrzostwami świata i grę w Katarze wraz ze swoją reprezentacją, z której, z powodów pozasportowych, przez kilka lat był wykluczony.

To wszystko sprawia, że Robert Lewandowski wyrasta na murowanego faworyta do wygrania tytułu najlepszego strzelca w La Liga. Gracz Realu wydawał się najgroźniejszym rywalem "Lewego", ale w sytuacji, w której opuszcza kolejne spotkania, raczej nie zdoła już nadrobić straty do Polaka.