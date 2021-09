Kiedy Carlo Ancelotti obejmował Real Madryt, wielu miało spore wątpliwości, co do powrotu "Carletto" do stolicy Hiszpanii. Po zwolnieniu z Bayernu Monachium szkoleniowiec nie odnosił większych sukcesów w Napoli oraz Evertonie.

Tymczasem nękany kontuzjami Real, ze starzejącymi się liderami, wygrał sześć z siedmiu pierwszych spotkań, jedno remisując. Gra "Królewskich" nie zawsze zachwyca, lecz ich wyrachowanie, zwłaszcza, w drugich połowach, przekłada się na zdobycz punktową.



Doskonale spisuje się zwłaszcza Karim Benzema, który po odejściu Sergio Ramosa i nieobecności Marcelo, otrzymał opaskę kapitańską. Dotychczas zaliczał tylko jeden "pusty przebieg" - w meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan, wygranym 1-0. W lidze zawsze strzela lub asystuje.



Znakomita forma Karima Benzemy

Prześledźmy zresztą ligowe dokonania mecz po meczu:



- dwa gole przeciwko Deportivo Alaves (4-1),



- dwie asysty w starciu z Levante (3-3),



- asysta w meczu z Realem Betis (1-0),



- trzy gole i asysta w meczu z Celtą Vigo (5-2),



- gol i asysta w meczu z Valencią (2-1),



- dwa gole i dwie asyst przeciwko Mallorce (6-1).



Osiem bramek i siedem asyst w zaledwie sześciu spotkaniach, to dorobek na który stać tylko najlepszych.

Francuz zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców, o trzy bramki wyprzedzając klubowego kolegę, Viniciusa Juniora. Jest też najlepszym asystentem, a dwaj kolejni zawodnicy - Iker Muniain i Yeremi Pino, nawet łącznie mają mniej ostatnich podań od Benzemy.

Zdjęcie Karim Benzema / David S. Bustamante/Soccrates / Getty Images

