Karim Benzema nie chciał o tym mówić przed finałem z Barceloną

"Co się stało, to się stało. Najważniejszą dla mnie rzeczą jest niedzielny mecz. Czuję się dobrze. Reszta jest przeszłością. To było trudne, ale takie jest życie" - przyznał napastnik, który w ostatnich trzech meczach Realu zdobył cztery bramki. W półfinale imprezy w Arabii Saudyjskiej z Valencia CF najpierw strzelił gola z rzutu karnego, a potem także zrobił to w serii "jedenastek", która zapewniła "Królewskim" awans do finału.