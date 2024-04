Dodatkowo szkoleniowiec "Dumy Katalonii" postanowił jeszcze mocniej przemeblować wyjściowy skład, sadzając wielu podstawowych zawodników na ławce . Wiąże się to oczywiście z ćwierćfinałem Ligi Mistrzów , gdzie we wtorek dojdzie do rewanżu z PSG .

La Liga. FC Barcelona wygrywa z Cadizem

I to gospodarze jako pierwsi stworzyli sobie okazję bramkową . Robert Navarro znalazł podaniem Javiego Hernandeza , który oddał strzał z dość ostrego kąta, jednak zmusił Marca-Andre ter Stegena do wykazania się umiejętnościami.

Barcelona nie potrzebowała wielu okazji, aby objąć prowadzenie. W 37. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, piłkę we własnym polu karnym przedłużył Alex Fernandez, a do przewrotki złożył się Joao Felix, który w ten ekwilibrystyczny sposób posłał ją do siatki. To było siódme trafienie Portugalczyka w tym sezonie La Liga.