Rośnie forma Roberta Lewandowskiego. Trwa dobra passa Polaka

Szykuje się ważny powrót do kadry Barcelony. Skrzydłowy uda się do Neapolu

Dziennikarze nie mają wątpliwości, że w kadrze meczowej na starcie z mistrzem Włoch znajdzie się Joao Felix. Portugalczyk stracił ostatnie cztery spotkania z powodu kontuzji. 24-latek odbył w poniedziałek część treningu z drużyną, co potwierdził sam klub. W Hiszpanii panuje zgoda, że otrzyma on "zielone świało" do gry i uda się do Neapolu.