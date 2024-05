Kapitalna "bomba" Lewandowskiego. To koniec. Barcelona ma to, czego chciała

Kibice Barcelony przybyli na wzgórze Montjuic, by zobaczyć, jak ich zespół zapewnia sobie tytuł wicemistrza Hiszpanii . Warunek realizacji takiego scenariusza był tylko jeden - uzyskać rezultat nie gorszy niż Girona w wyjazdowej potyczce z Valencią. Teoretycznie cel mógł zostać osiągnięty nawet w przypadku porażki.

Fenomenalne otwarcie Lewandowskiego. Cios z trzeciej minuty ustawia mecz

Gospodarze liczyli jednak na szóste z rzędu zwycięstwo na swoim obiekcie i już w pierwszych fragmentach spotkania zrobili wszystko, by sprowadzić rywala do parteru. Była raptem trzecia minuta gry, gdy miękką wrzutkę od Lamine Yamala otrzymał w polu karnym Robert Lewandowski. Polak w wyskoku przyjął piłkę na klatkę piersiową i huknął z woleja nie do obrony. 1-0!