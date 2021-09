Mimo całkiem przyzwoitego rozpoczęcia sezonu 2021/2022 w Primera Division, zarząd FC Barcelona nie darzy zaufaniem Ronalda Koemana. Hiszpańskie media już przed meczem piątej kolejki ligowej z Granadą rozpisywały się na temat całkiem prawdopodobnego zwolnienia holenderskiego szkoleniowca. Teraz, po dość niesatysfakcjonującym remisie z zespołem z Andaluzji, szanse na zwolnienie tego trenera wydają się jeszcze większe.

Primera Division. Barcelona zremisowała z Granadą

W poniedziałkowy wieczór "Duma Katalonii" wywalczyła podział punktów dosłownie w ostatniej chwili - Ronald Araujo strzelił bramkę na 1-1 dopiero w 90. minucie spotkania. Wcześniej Granada grała z bramkową przewagą niemal cały mecz - ter Stegen został bowiem pokonany przez Domingosa Duarte już w 2. minucie piłkarskiego starcia. Taki wynik był dla "Barcy" zdecydowanie poniżej oczekiwań, ponieważ jak dotychczas ich oponencie nie błyszczeli w lidze.



Choć zdawało się dotychczas, że prezydent klubu z Camp Nou Joan Laporta da Koemanowi poprowadzić zespół jeszcze przynajmniej do tego końca tygodnia (a więc także i w kolejnych meczach z Cadizem i Levante), to decyzja o zwolnieniu menedżera miała już zapaść. Jak twierdzi związany m.in. z katalońskim "Sportem" czy "El Periodico" Joan Vehils, władze FCB będą chciały pożegnać się z Ronaldem Koemanem tak szybko, jak to będzie tylko możliwe - a więc w momencie, w którym klub porozumie się z jego następcą.

FC Barcelona będzie mieć nowego trenera? Na liście m.in. Loew i Pirlo

Lista kandydatów do przejęcia "Blaugrany" też ma już być znana. Inny dziennikarz z Hiszpanii, Gerard Romero, wymienia pięć nazwisk - pretendentami mają być Joachim Loew, Andrea Pirlo, Antonio Conte, Phillip Cocu i Xavi.



Dwaj ostatni, jak się zdaje, mogą wzbudzić w Barcelonie zainteresowanie ze względu na swoją przeszłość w drużynie. Jednakże zwłaszcza "wyciągnięcie" Xaviego z katarskiego Al Sadd wydaje się niesamowicie trudne - zwłaszcza, że była gwiazda FCB zaledwie w maju podpisała z bliskowschodnią drużyną nowy kontrakt.



Pirlo i Conte rozstali się ostatnio ze swoimi klubami we Włoszech - ten pierwszy po mocno rozczarowującym dla kibiców sezonie w Juventusie (czwarte miejsce w lidze, Liga Mistrzów wywalczona w ostatniej chwili), ten drugi po zdobyciu z Interem mistrzostwa kraju. Co ciekawe to Pirlo ma być faworytem Laporty.



Joachim Loew z kolei zakończył niedawno swoją trwającą przez kilkanaście lat pracę z reprezentacją Niemiec. To bez wątpienia doświadczony szkoleniowiec i "gorące" nazwisko na piłkarskim rynku. Pytanie tylko, czy po latach pracy z kadrą będzie on chciał się udać na głęboką wodę i przejąć klub, który znajduje się w tej chwili na organizacyjnym zakręcie.



Jordi Cryuff odmówił

W doniesieniach medialnych przewija się również nazwisko Roberto Martineza, selekcjonera reprezentacji Belgii, wcześniej związanego również m.in. z Evertonem. Do niedawna w gronie kandydatów do objęcia "Dumy Katalonii" był także Jordi Cryuff, ale sam zainteresowany miał odmawiać podjęcia się tej pracy, przede wszystkim ze względu na swoją lojalność wobec Koemana, z którym wiążą go bardzo dobre relacje.



FC Barcelona - z Koemanem lub bez - kolejne spotkanie rozegra już w ten czwartek. Mecz w Kadyksie rozpocznie się o 22.00.

Zdjęcie Andrea Pirlo / AFP

