Były gwiazdor Wisły Kraków, 38-letni Kalu Uche, wraca na boisko. Po półtorarocznych poszukiwaniach znalazł klub chętny na skorzystanie z jego usług. Nigeryjczyk wiosną będzie występował w IV lidze hiszpańskiej.

Nowy klub Uche to Aguilas FC, występujący w Tercera Division. To czwarty poziom rozgrywkowy. Umowa obowiązywać ma do końca obecnego sezonu.

Nigeryjski pomocnik, ustawiany również w roli napastnika, w Hiszpanii znany jest doskonale. W przeszłości bronił barw Espanyolu, Almerii i Levante. W Primera Division zaliczył 148 spotkań, zdobył 38 bramek i dołożył do tego 10 asyst.

Jego ostatnim klubem był indyjski ATK, z którym pożegnał się latem 2019 roku. Kiedy mijały kolejne rundy, a piłkarz nie otrzymywał angażu nigdzie indziej, wydawało się, że to koniec jego przygody z futbolem. Tym bardziej, że w listopadzie ubiegłego roku skończył 38 lat.

Tymczasem sympatycznego Nigeryjczyka zobaczymy w akcji jeszcze przynajmniej przez kilka miesięcy.

Polscy kibice pamiętają go doskonale z występów w Wiśle Kraków. Był jej graczem w latach 2001-04 oraz jesienią 2005. Ma na koncie trzy tytuły mistrza Polski.

Jego najlepszy okres to sezon 2002/03, gdy w Pucharze UEFA zdobył dla "Białej Gwiazdy" cztery gole, pokonując bramkarzy m.in. Schalke 04 Gelsenkirchen i Lazio Rzym

