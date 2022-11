Kadra FC Barcelona na mecz z Osasuną. Lewandowski z szansą na rehabilitację

Choć FC Barcelona wygrała z Almerią 2:0, akurat Robert Lewandowski nie zaliczy tego spotkania do szczególnie udanych. Polak ani razu nie wpisał się na listę strzelców, a na dodatek zmarnował rzut karny , co zdarza mu się niezwykle rzadko.

Jednak okazja do rehabilitacji nadejdzie nadspodziewanie szybko, bo już we wtorek 8 listopada "Duma Katalonii" zmierzy się w Pampelunie z tamtejszą Osasuną. W składzie na to spotkanie znalazł się oczywiście Robert Lewandowski, który będzie miał szansę powiększyć swój bramkowy dorobek. A ten jest imponujący, bo polski napastnik po 13. kolejkach La Liga ma na koncie trzynaście bramek!