Już prawie wszystko jasne, media informują. Chodzi o następcę Xaviego

44-letni Xavi pełni tę funkcję w "Dumie Katalonii" od listopada 2021 roku, a w przeszłości był jej znakomitym piłkarzem. W poprzednim sezonie doprowadził Barcelonę do mistrzostwa kraju, pierwszego od kilku lat, a także do Superpucharu Hiszpanii.

Miesiąc temu Xavi postawił sprawę jasno. Po ligowym spotkaniu z Villarrealem , przegranym 3-5 , przyznał, że nie będzie już dużej trenerem tego klubu . Nie odszedł jednak od razu, a zamierza to uczynić po zakończeniu sezonu.

Giełda nazwisk zmniejszyła się do dwóch

Włoch jest trenerem, który przypadł do gustu Barcelonie. I choć, w odróżnieniu od Niemca, nie ma takiego doświadczenia z zespołami z najwyższej półki, to jest chwalony za taktyczne podejście i umiejętność rozwijania młodych talentów, co w wypadku "Dumy Katalonii", która ma w kadrze wielu takich graczy, byłoby niezwykle cenne.