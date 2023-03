Od 2020 roku Bellingham występuje w Borussii Dortmund. Niemiecka drużyna zapłaciła za niego 25 mln euro angielskiemu Birmingham.

W lecie, BVB będzie miała szansę, nie tylko odzyskać te pieniądze, ale zanotować spory zysk na sprzedaży Bellinghama.

Anglik może być najbardziej rozchwytywanym piłkarzem w letnim okienku transferowym. Oprócz Realu, o piłkarza Borussii Dortmund walczą Manchester United i Manchester City oraz Liverpool.

Real wysłał ludzi do Dortmundu, którzy mają przekonać Bellinghama do przenosin do Madrytu

Dziennik "Sport" poinformował, że "Królewscy" są w stanie zapłacić za 19-latka, 100 mln euro. Planują też dołożyć 40 mln w bonusach.

Real rozpoczął już starania o pozyskanie o Bellinghama. Klub z Madrytu, wysłał do Niemiec swoich ludzi, którzy mają spotkać się z piłkarzem i jego otoczeniem. Mają także rozpocząć negocjacje z Borussią.

W tym sezonie Bellingham strzelił 4 gole, w 23 meczach Bundesligi. Tyle samo razy trafiał w siedmiu występach w Lidze Mistrzów.

