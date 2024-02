Jubileusz Roberta Lewandowskiego. Polak czekał na taki dorobek trzy miesiące

Lewandowski w tym sezonie przechodził trudny okres. Od września zeszłego roku nie potrafił bowiem strzelić gola w następujących po sobie meczach La Liga . Zmieniło się to w ostatnim czasie, bowiem trafił do siatką z Alaves na wyjeździe, potem Granadą u siebie, a w sobotę z Celtą . W Vigo Polak popisał się dwoma bramkami. Najpierw tuż przed przerwą uderzeniem z 15 metrów dał prowadzenie swojemu zespołowi . Natomiast w doliczonym czasie drugiej połowy wykorzystał rzut karny.

Napastnik musiał wykonywać go na dwa razy. Za pierwszym jego uderzenie blisko środka obronił co prawda Vicente Guaita, ale bramkarz Celty wyszedł za szybko przed linię, co zauważyli sędziowie i nakazali powtórkę. Przy niej "Lewy" uderzył w ten sam róg co poprzednio, ale bardziej precyzyjnie, ponieważ bliżej słupka i tym razem golkiper rywala był bez szans.