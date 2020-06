Juan Carlos Unzue cierpi na nieuleczalną chorobę układu nerwowego ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne. 53-latek podzielił się tą wiadomością z mediami podczas specjalnej konferencji prasowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. RB Lipsk - Fortuna Duesseldorf 2-2 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Unzue to były bramkarz między innymi Sevilli i Barcelony. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. W latach 2014-17 pełnił rolę asystenta Luisa Enrique w sztabie szkoleniowym "Dumy Katalonii".

Reklama

Jego ostatnim miejsce pracy była Girona, w której pracował jako samodzielny trener do października 2019 roku, gdy klub postanowił go zwolnić.

Chciałoby się napisać, że 53-latka czeka teraz najważniejszy mecz - ten o życie. Staje on jednak do walki z chorobą, której jeszcze nikt nie zdołał pokonać. ALS to nieuleczalna, postępująca choroba układu nerwowego, która doprowadza do zaniku mięśni i utraty zdolności ruchowej w całym ciele, a w konsekwencji do całkowitego paraliżu.

Hiszpan poznał diagnozę w lutym ubiegłego roku. W czwartek na specjalnej konferencji prasowej opowiedział o przebiegu choroby.