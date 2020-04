Jose Antonio Reyes, były piłkarz między innymi Sevilli i Realu Madryt, zginął w wypadku drogowym na autostradzie 1 czerwcu ubiegłego roku. Niemal dokładnie 10 miesięcy po tamtych wydarzeniach hiszpańskie media publikują ustalenia, jakie poczyniła w śledztwie Straż Obywatelska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie żyje Jose Antonio Reyes. Zginął w wypadku samochodowym. Wideo INTERIA.TV

W dzień piłkarskiego święta - finału Ligi Mistrzów, w którym Liverpool pokonał Tottenham 2-0, świat futbolu obiegła tragiczna nowina dotycząca śmierci Reyesa.



Pięciokrotny triumfator Ligi Europy zginął w wieku 35 lat. Wraz z nim samochodem podróżowało jeszcze dwóch kuzynów - Jonathan, który także nie przeżył wypadku oraz Juan Manuel Calderon, który jako jedyny ocalał.



Początkowe doniesienia mówiły, że Reyes pędził po autostradzie z prędkością znacznie przekraczającą 200 km/h, a do tragedii doprowadziło pęknięcie jednej z opon. Piłkarz stracił prowadzenie nad pojazdem, który wypadł z drogi, przekoziołkował i zajął się ogniem.



Zgodnie z ustaleniami Straży Obywatelskiej do tragedii rzeczywiście doprowadziła eksplozja jednej z tylnych opon. Jak się jednak okazuje, były gwiazdor Realu wcale nie musiał pędzić z tak zawrotną prędkością, jak początkowo przypuszczano. Jak podaje Cadena SER, powołując się na wyniki śledztwa, samochód poruszał się przynajmniej 187 km/h, co i tak stanowiło jednak złamanie przepisów.



Raport biegłego zostanie teraz dostarczony do sądu.



W momencie śmierci Reyes był piłkarzem drugoligowej Extremadury. Na swoim koncie miał jednak występy w: Realu Madryt, Atletico Madryt, Sevilli, Benfice czy Arsenalu. Był 22-krotnym reprezentantem Hiszpanii



TB