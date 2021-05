Pierwsze spekulacje na temat przyszłości Joachima Loewa pojawiły się już w marcu. Wtedy właśnie zakomunikował, że po finałach Euro 2020 przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Najczęściej łączono go z Realem Madryt. On sam miał wyznać, że praca na Santiago Bernabeu to jego cel numer jeden po po zakończeniu przygody z niemiecką kadrą. Zaczął nawet pobierać lekcje języka hiszpańskiego.





Joachim Loew podjął ważną decyzję

Okazuje się jednak, że taki scenariusz nie zostanie zrealizowany. Przynajmniej nie w najbliższych tygodniach.

- Nie, taki krok jest niemożliwy. Zresztą nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował. Tego lata nie obejmę żadnego klubu. Zdania na pewno nie zmienię - powiedział Loew podczas sobotniej konferencji rasowej.

61-letni trener prowadzi niemiecką kadrę od 2006 roku. Jego największy sukces to tytuł mistrza świata wywalczony w Brazylii przed siedmioma laty. Startem w finałach Euro 2020 Loew żegna się z posadą.



Na selekcjonerskim stołku zastąpi go Hansi Flick, jego były asystent, a w dwóch ostatnich sezonach trener Bayernu Monachium.



