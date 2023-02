"Jestem twardy, ale szlachetny". Vinicius przeproszony przez swojego "kata"

La Liga. Gabriel Paulista przeprosił Viniciusa po swoim brutalnym faulu

Schodzącego do szatni Paulistę zagadnął jeszcze inny z Brazylijczyków, Eder Militao, który w dosyć żołnierskich słowach wytłumaczył mu, co złego zrobił. Być może to też podziałało na sumienie zawodnika Valencii, bo dzień później zdecydował się on przeprosić za swoje zachowanie.